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Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода

Дети смогут посещать кафе и рестораны в Москве без QR-кода
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние граждане смогут посещать столичные кафе и рестораны без предъявления QR-кодов, которые выдаются прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим инфекцией или сдавшим ПЦР-тестирование, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу, с 28 июня допускается посещение без предъявления QR-кода организаций общественного питания гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Кроме того, посещать без QR-кодов можно кафе и рестораны, расположенные в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии, что в них не будут пускать не постояльцев.

Также QR-код не нужен при посещении столовых, кафе и ресторанов, расположенных в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками или обучающимися.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что дети смогут посетить столичные кафе и рестораны по ПЦР-тесту.

Москва коронавирус

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