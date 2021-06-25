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В Москве продлили запрет на работу заведений общепита в ночное время

Запрет на работу фуд-кортов стал бессрочным

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве продлили запрет на работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 06:00 для тех граждан, у кого нет QR-кода, заведениям общественного питания в это время разрешено работать на вынос, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в указе Собянина, опубликованном в пятницу.

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Также, согласно указу мэра Москвы, запрет на работу столичных фуд-кортов стал бессрочным.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время с 23:00 до 06:00, будет разрешено для граждан, полностью прошедших вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу мэра, могут посещать люди, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. По данным оперативного штаба, в пятницу за сутки в Москве зарегистрировали более 7,9 тыс. случаев заболевания, умерли 98 пациентов. Число смертей от COVID-19 четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

Москва коронавирус

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