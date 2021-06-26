Собянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVID

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Если бы в Москву не пришла новая, индийская, мутация коронавируса, то город победил бы пандемию COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела заново пандемию, эпидемия (...) бушует в Москве. (...) И если бы не было новой мутации (коронавируса - ИФ), то мы бы уже вышли из пандемии", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр отметил, что свидетельством тому является низкий процент москвичей, которые переносят изначальный - уханьский - штамм. "Мы с вами победили - можно сказать, победили - уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто - ну максимум 5%", - сказал Собянин.

По его словам, индийский штамм отличается более коротким инкубационным периодом, для защиты от него требуется в два раза больше антител, чем от уханьского варианта.

"Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация (против COVID-19 - ИФ). Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры", - добавил мэр города.

Он также упомянул, что эффективность локдауна - временная, поскольку в отсутствие вакцинации после снятия локдауна заболеваемость вновь начнет расти.

ПЦР-тест для кафе как компромисс

Мэр уделил внимание принятому в Москве режиму, при котором с 28 июня заведения общественного питания можно будет посещать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, перенесенном не более полугода назад COVID-19 или вакцинации. Собянин напомнил, что свидетельством этого для посетителей кафе и ресторанов станут QR-коды.

"Почему они (сертификаты о ПЦР, вакцинации и перенесенном заболевании - ИФ) не бумажные? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат. Это (использование бумажных документов - ИФ) невозможно. И нигде в мире по бумажным не работают", - сказал Собянин, отметив надежность системы QR-кодов.

При этом мэр сообщил, что добавление результатов ПЦР-теста в перечень состояний, при котором москвичи смогут посещать кафе и рестораны, стало компромиссным решением. "В общепите надо появляться тогда, когда у тебя есть защита, ПЦР не является защитой. (...) Это некий такой компромисс", - сказал глава города.

Он добавил, что наиболее надежными свидетельствами являются перенесенное заболевание и вакцинация.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита с 28 июня смогут посещать привитые и лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.