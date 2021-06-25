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Получить QR-код в Москве можно будет после второго укола 2-компонентной вакцины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Граждане, привитые одной частью двухкомпонентной вакцины, не смогут получить QR-код для посещения общепита, это возможно только при введении однокомпонентной прививки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если вам вводилась двухкомпонентная вакцина, тогда нет. Только после второго введения выдается QR-код. Как только выйдет в оборот "Спутник Лайт", однокомпонентная вакцина, то тогда QR-код будет получаться после первого введения", - сказала заммэра в интервью Первому каналу.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу (что должно быть подтверждено QR-кодом после вакцинации) или наличии отрицательного теста ПЦР.

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