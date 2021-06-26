Заболеваемость COVID в Москве за сутки выросла почти на 7% по сравнению с 25 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 8 457 случаев заболевания коронавирусом, это почти на 7% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В штабе напомнили, что накануне сообщалось о 7 916 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 541 человека больше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 96 человек. С начала пандемии скончались 21 972 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 260 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечился 1 млн 139 тыс. 840 человек.

Накануне сообщалось о 4 558 выписанных и 98 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 июня составляет 1 млн 332 тыс. 214.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.