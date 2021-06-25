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В Москве пока не будут вводить QR-коды для общественного транспорта

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы пока не рассматривают возможность введения системы допуска в транспорт и фитнес-клубы по QR-кодам. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасии Раковой.

"На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается", - сказала Ракова в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, рассматривают ли власти вопрос ввода этой системы в общественном транспорте, фитнес-клубах и парикмахерских.

Заммэра при этом отметила, что "в зависимости от того, как будет развиваться ситуация" власти намерены принимать "адекватные ей решения".

"С точки зрения контактов самые рисковые сферы – это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство", - добавил Ракова.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе, в ночное время – с 23:00 до 06:00 будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом.

Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, перенесшие коронавирус не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в текущую пятницу более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов; число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

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