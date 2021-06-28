Торговый центр построят на Новослободской улице в центре Москвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Утвержден проект строительства торгового центра на Новослободской улице в центре Москвы, сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Здание представляет собой пятиэтажный торговый центр с двумя подземными уровнями, где разместится паркинг и технические помещения. Все этажи займут торговые галереи, на пятом также будет работать ресторан, рассчитанный на 92 посадочных места", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его слвоам, фасады здания будут оформлены с использованием структурного остекления, расходящегося волнами. Стеклянные панели будут с керамопечатью.

ТЦ возведут по адресу ул. Новослободская, вл. 30-32. Площадь здания составит около 9,5 тыс. кв.м.