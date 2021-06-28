Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 28.06В России 5 472 941+21 650В мире 181 093 400+309 453

Торговый центр построят на Новослободской улице в центре Москвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Утвержден проект строительства торгового центра на Новослободской улице в центре Москвы, сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Здание представляет собой пятиэтажный торговый центр с двумя подземными уровнями, где разместится паркинг и технические помещения. Все этажи займут торговые галереи, на пятом также будет работать ресторан, рассчитанный на 92 посадочных места", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его слвоам, фасады здания будут оформлены с использованием структурного остекления, расходящегося волнами. Стеклянные панели будут с керамопечатью.

ТЦ возведут по адресу ул. Новослободская, вл. 30-32. Площадь здания составит около 9,5 тыс. кв.м.

Москва

Новости

Еще на одной ветке метро Москвы прервано движение из-за сильного ливня

Ливень подтопил станцию "Ясенево" московского метро

За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.

За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.
Пандемия коронавируса

В Москве остались кафе, куда пускают без QR-кода

В Москве остались кафе, куда пускают без QR-кода

Telegram, Twitter и Google грозят новые многомиллионные штрафы

Пандемия коронавируса

Москва в шестой раз за июнь обновила рекорд смертности от COVID

В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

Суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ

Суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

Москвичей предупредили о дожде с градом в понедельник

Москвичей предупредили о дожде с градом в понедельник
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');