ТРЦ "Гагаринский" в Москве реконструируют и достроят

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ТРЦ "Гагаринский" на улице Вавилова в Москве будет реконструирован, сообщили в компании CBRE, которая принимает участие в разработке и реализации новой концепции ТРЦ, а также назначена эксклюзивным консультантом по сдаче в аренду площадей объекта.

"Результатом реконцепции объекта, которая завершится в середине 2022 года, станет полное обновление ТРЦ "Гагаринский". Обновлённые интерьеры общественных пространств приобретут новый облик. Помимо работ по реконцепции, в конце 2021 года начнется строительство второй очереди. Она станет логичным завершением формирования нового облика ТРЦ с общим GLA в размере 85 тыс кв. м, превратив "Гагаринский" в крупнейший торговый кластер Москвы. Зона товаров для дома будет дополнена международным оператором, также в этой части откроется современный многозальный кинотеатр, расширится предложение товаров для детей и ресторанная зона. В проекте предусмотрено увеличение парковки на 400 м/м. Открытие второй очереди объекта запланировано на 2024 год", - сказали в компании.

Там напомнили, что ТРЦ "Гагаринский" открылся в конце 2010 года. За годы его работы в непосредственной близости к объекту появилось более двух десятков жилых комплексов, рынок офисной недвижимости пополнился десятью офисными зданиями класса А и Б+, изменилась транспортная доступность.

"Проект по реконцепци ТРЦ "Гагаринский" является продолжением наших планов по развитию, стартовавших еще в 2019 году с открытием второй очереди дисконт-центра "Орджоникидзе 11". К сожалению, пандемия внесла свои корректировки в сроки реализации этих планов, однако мы твердо намерены завершить проект. Будет проведена большая работа по изменению и усилению пула арендаторов наряду со значительным изменением дизайна пространств", - сказал заместитель гендиректора ТРЦ "Гагаринский" Сергей Горский.

В результате всех изменений по прогнозам компании CBRE среднесуточный трафик посетителей ТРЦ "Гагаринский" составит 65 тыс человек.