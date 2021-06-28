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Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду
Гражданин США Тревор Рид во время оглашения приговора в Головинском суде. Июль 2020 года.
Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить приговор студенту из Техаса Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских летом 2019 года.

Таким образом, в понедельник, 28 июня, приговор в отношении американского студента вступил в законную силу и стал обязателен к исполнению.

Его защита намерена продолжить добиваться смягчения приговора. "Подадим кассационную жалобу", - сказал журналистам адвокат Рида после окончания судебного заседания.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

США Тревор Рид Мосгорсуд

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