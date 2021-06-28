Госдеп выразил обеспокоенность оставлением в силе приговора Риду

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне обеспокоены решением российского суда оставить в силе приговор американскому студенту из Техаса Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских летом 2019 года, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

We are deeply troubled by a Moscow court's decision to uphold the nine-year jail sentence for Trevor Reed. The U.S. will continue to work on Trevor"s behalf until Russia does the right thing and returns him to his family. Trevor has been deprived of his freedom for far too long. — Ned Price (@StateDeptSpox) June 28, 2021

"Мы глубоко обеспокоены решением московского суда оставить в силе девятилетний тюремный срок Тревору Риду", - написал он в твиттере.

"США продолжат работать в интересах Тревора до тех пор, пока Россия не поступит правильно и не вернет его семье. Тревор слишком долгое время был лишен свободы", - подчеркнул Прайс.

Мосгорсуд в понедельник отказался отменить приговор студенту из Техаса Тревору Риду.

"Приговор Головинского районного суда Москвы оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом, в понедельник приговор в отношении американского студента вступил в законную силу и стал обязателен к исполнению. При этом адвокат Рида в свою очередь заявил, что защита намерена продолжить добиваться смягчения приговора.

В судебном заседании Рид участвовал лично. Кроме того, поддержать американца в Мосгорсуд приехал посол США Джон Салливан и невеста осуждённого.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 по Ленинградскому шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения.

Ранее комитет по иностранным делам сената США одобрил резолюцию с призывом освободить Рида.