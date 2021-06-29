Получить поддержку властей Москвы смогут лишь те кафе, которые вакцинируют сотрудников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пакетом антикризисных мер поддержки, который московские власти приняли во вторник, смогут воспользоваться только те заведения общественного питания, которые вакцинируют своих сотрудников и выполняют иные COVID-требования, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

"Этими мерами смогут воспользоваться те организации, которые проводят мероприятия по вакцинации и соблюдают требования указа мэра по всем действующим правилам и ограничениям", - сказал Пуртов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он полагает, что у предпринимателей будут востребованы все меры поддержки, предложенные властями. По словам Пуртова, в Москве работает более 17 тыс. организаций общественного питания, где трудится свыше 94 тыс. человек.

Ранее власти Москвы приняли пакет мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. В их числе отсрочка по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей сфер услуг, в том числе в общепите. Требование о вакцинации 60% работников отдельных сфер услуг также введено в Московской области и ряде других регионов.