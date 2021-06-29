Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Получить поддержку властей Москвы смогут лишь те кафе, которые вакцинируют сотрудников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пакетом антикризисных мер поддержки, который московские власти приняли во вторник, смогут воспользоваться только те заведения общественного питания, которые вакцинируют своих сотрудников и выполняют иные COVID-требования, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

"Этими мерами смогут воспользоваться те организации, которые проводят мероприятия по вакцинации и соблюдают требования указа мэра по всем действующим правилам и ограничениям", - сказал Пуртов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

МоскваЭксперт допустил снижение числа клиентов в ресторанах Москвы на 80% из-за QR-кодовЧитать подробнее

Он полагает, что у предпринимателей будут востребованы все меры поддержки, предложенные властями. По словам Пуртова, в Москве работает более 17 тыс. организаций общественного питания, где трудится свыше 94 тыс. человек.

Ранее власти Москвы приняли пакет мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. В их числе отсрочка по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей сфер услуг, в том числе в общепите. Требование о вакцинации 60% работников отдельных сфер услуг также введено в Московской области и ряде других регионов.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 14%

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду

В "Яндекс.Картах" появились кафе в Москве, пускающие по QR-кодам

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Ливень затопил дороги Москвы

Еще на одной ветке метро Москвы прервано движение из-за сильного ливня

Ливень подтопил станцию "Ясенево" московского метро

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');