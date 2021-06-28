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Эксперт допустил снижение числа клиентов в ресторанах Москвы на 80% из-за QR-кодов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Количество гостей в столичных ресторанах из-за введения новой системы QR-кодов может снизиться на 80%; большинству таких заведений без поддержки властей Москвы грозит банкротство, заявил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

"Мы понимаем, что поток в гастрономические рестораны может снизиться на 80%. Если (поток) в ресторан снижается хотя бы на 30%, нормальный ресторан перестает быть рентабельным, 50% - это уже огромный минус, потому что надо платить аренду, зарплату, портятся продукты, потому что не продаются. Этим ресторанам, большинству, проще закрыться", - сказал Миронов на пресс-конференции в понедельник.

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Он призвал властей Москвы грамотно распределять поддержку между разными ресторанными отраслями. "Здесь нужен индивидуальный подход, и вся поддержка должна быть четко и правильно рассчитана. Без поддержки эти (гастрономические) рестораны не выживут. Это безусловное и однозначное банкротство", - отметил столичный омбудсмен.

Миронов заявил, что введение QR-кодов незначительно отразится на экономическом положении заведений фастфуда. "Ситуация с фастфудом (...), у них не так плохо все будет, потому что они будут работать на вынос без QR-кодов, на доставку. Они и работают на вынос (...). Плюс они получат дополнительный поток людей, которые в торговых центрах не смогли зайти в рестораны, они пошли в фастфуд", - пояснил он.

Также, по словам представителя ресторанной отрасли, не сильно пострадают рестораны, в которых продаются пицца и суши. "Это те рестораны, которые торгуют товаром, который можно доставлять. Я думаю, что эти рестораны даже заработают", - отметил Миронов.

Кроме того, он заявил, что столичные рестораторы будут вести переговоры с правительством Москвы о продлении работы летних веранд после 12 июля. "Летние веранды - это поддержка, но их мало (...). Я думаю, мы дальше будет разговаривать с Алексеем Алексеевичем (Немерюком - ИФ), с правительством Москвы об обязательном продлении работы веранд после 12 числа. Хотя бы потому, что люди просто могут получить альтернативу и не уезжать в Московскую область", - отметил омбудсмен.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

24 июня вышел указ Собянина, который разрешил сезонным летним кафе в Москве работать без QR-кода до 12 июля.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Миронов Москва Коронавирус

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