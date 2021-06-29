Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Предприятия общественного питания Москвы получат дополнительную поддержку, в частности, отсрочку по аренде, включение в программу субсидий и возможность получить льготные кредиты, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В целях смягчения последствий введенных ограничений (ввод системы прохода в заведения общепита по QR-кодам - ИФ) правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания", - говорится в сообщении во вторник.

Так, предприятия общепита получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, которые взяты в аренду у Москвы. Сроки уплаты этих платежей переносятся до конца 2021 года.

Кроме того, кафе, бары и рестораны столицы включат в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер этой выплаты составляет 1 млн руб., ее можно израсходовать на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей или процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике COVID-19, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Наконец, те московские предприятия общепита, которые не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, но имеют годовую выручку не более 2 млрд руб., смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составит 500 млн руб., максимальный размер конечной ставки для заемщика - 6%.

Программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Власти столицы также решили продлить до конца года программу предоставления льготных "стабилизационных кредитов" предприятиям малого и среднего бизнеса. В ее рамках предприятия приоритетных отраслей могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Средства выдают на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составит 100 млн руб.

В 2020-2021 годах в рамках программы льготные кредиты на сумму 130 млрд руб. получили более 17,6 тыс. компаний.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, перешли на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.

24 июня вышел указ мэра столицы Сергея Собянина, который разрешил сезонным летним кафе в Москве работать без QR-кода до 12 июля.