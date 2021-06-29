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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
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Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается очень сложной, в столице остается высокий уровень заболеваемости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве остается крайне сложной, по количеству вновь выявленных больных ковидом остались примерно на том же уровне, но это очень высокий уровень, рекордный за все предыдущие периоды", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID во вторник.

По его словам, в настоящее время количество госпитализаций зараженных коронавирусом пациентов выросло. "Количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс., это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть - это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", - отметил мэр столицы.

"Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", - сказал Собянин.

Ранее он сообщил, что запрос на вакцинацию от коронавируса в Москве увеличился за последнее время. По словам Собянина, возросшие темпы вакцинации против COVID-19 помогут в течение месяца привить 1,5-2 млн человек.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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