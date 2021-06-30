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Военврачи развернули госпиталь для борьбы с COVID-19 в Тульской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Военные медики Западного военного округа (ЗВО) приступили к лечению первых пациентов с коронавирусной инфекцией в Туле, сообщило в среду Минобороны России.

"Военные медики Западного военного округа приступили к лечению первых пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории ГУЗ "Щекинская городская больница". В настоящее время 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения ЗВО, дислоцированного в Московской области, совместно с 20 врачами военных госпиталей Западного военного округа работают в "красной зоне", где оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь населению города Тулы", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Медицинский персонал госпиталя начал прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий. Сообщается, что в их распоряжении имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Более 50 пациентов с коронавирусной инфекцией приняли военные медики в первые дни работы в больнице. Пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставляли в приемное отделение больницы, где работают военные медики.

В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по обращению губернатора Тульской области в регион перебросили полевой мобильный многопрофильный госпиталь Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, который совершил марш на штатной технике из подмосковного Алабина протяженностью свыше 200 км для оказания помощи в лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

"К 5 июля текущего года в назначенном районе Тульской области будет развернут госпиталь на 100 койко-мест. Всего в составе медицинского подразделения ЗВО 133 медицинских работника, врачи инфекционисты, реаниматологи и 34 единицы специальной военной техники с самыми современным медицинским оборудованием", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны России коронавирус COVID-19 Тула Тульская область

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