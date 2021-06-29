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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
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Голикова заявила, что прививаться надо без учета результатов теста на антитела

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прививаться от коронавируса нужно без учета показателей анализа на антитела, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета", - сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID во вторник.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас применяется в основном препарат "Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава России, в апреле в регионы начали поступать "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный центром им. Чумакова Российской академии наук.

коронавирус Татьяна Голикова

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