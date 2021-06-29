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В Москве на прививку от COVID-19 записываются 87 тысяч человек в день

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спрос на вакцинацию от коронавируса в Москве в последние дни вырос, теперь в городе ежедневно записываются на прививку 87 тысяч человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Повышение спроса на прививки он связал с новыми правилами доступа в кафе и рестораны. Мэр считает, что за счет ускорения вакцинации в городе удастся привить в течение месяца - 1,5-2 млн человек.

По словам Собянина, возросшие темпы вакцинации против COVID-19 помогут в течение месяца привить 1,5-2 млн человек.

Мэр также сообщил, что в городе открылись две тестовые площадки по вакцинации трудовых мигрантов. Процедура проводится через работодателей, однако власти рассчитывают, что через некоторое время запись станет "максимально свободной". Иностранцев прививают препаратом "Спутник Лайт" за счет работодателя.

26 июня Собянин говорил, что запись на прививку превысила 85 тысяч человек в сутки, и выразил надежду, что ускорение вакцинации позволит снизить заболеваемость и начать отменять ограничения. Он тогда же заверил, что в городе нет ни проблем с записью, ни с самой вакцинацией.

Записываться нужно, чтобы получить прививку в пунктах вакцинации при городских поликлиниках или в частных клиниках. Кроме того, в городе работают выездные пункты вакцинации в торговых центрах, МФЦ и парках, там прививки делают в порядке живой очереди.

С 28 июня предприятия общепита в Москве могут обслуживать посетителей, только если у них есть QR-код о полной вакцинации от коронавируса или о том, что они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Также можно обслуживать посетителей с отрицательным ПЦР-тестом, сделанном не ранее, чем за 72 часа до посещения.

Кроме того, кафе и рестораны должны привить не менее 60% персонала. Это же требование введено и для ряда других сфер деятельности. Власти Москвы стараются стимулировать вакцинацию на фоне распространения контагиозного штамма "дельта".

В середине мая в Департаменте здравоохранения Москвы говорили, что прививку от коронавируса получают в среднем 10 тысяч человек в день.

Хроника коронавируса. Июнь.

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