Суд оставил в силе арест на 15 суток участнице Pussy Riot Алехиной

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на административный арест участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

"Постановление Кунцевского суда от 23 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения". - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

23 июня Кунцевский суд Москвы признал Алехину виновной в правонарушении, предусмотренным статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника) и назначил ей административный арест сроком на 15 суток.

Алехина была задержана 22 июня в Москве. В тот день в столице полиция задержала также и других участников Pussy Riot - Александра Софеева, Анну Кузьминых, муниципального депутата Люсю Штейн и главу столичного отделения "Другой России Э. В. Лимонова" Ольгу Шалину. Все задержанные на следующий день были арестованы на 15 суток за административные правонарушения.

Адвокат Ольга Карлова рассказала агентству, что "Алехину задержали за якобы планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ, а также нарушение условий домашнего ареста". По словам адвоката, Алехина не признает вину, утверждая, что никаких акций не планировалось, а из дома она вышла для того, чтобы привиться от коронавируса.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" по этому поводу пока не располагает.