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Алехиной грозит арест за подготовку акции к годовщине начала войны

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Задержанной во вторник в Москве участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит административный арест за подготовку провокационной акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Алехину задержали за якобы планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ, а также нарушение условий домашнего ареста. Остальные ей якобы помогали. При задержании, утверждают полицейские, молодые люди отказались проследовать в полицейскую машину. В отношении всех составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Алехиной Ольга Карлова.

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Наказание по данному обвинению предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

По словам адвоката, Алехина не признаёт вину, утверждая, что никаких акций не планировалось, а из дома она вышла, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Во вторник в Москве были задержаны четыре участника группы Pussy Riot, в том числе Александр Софеев, которого задержали за распитие спиртных напитков на улице, и Анна Кузьминых.

Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Алехина находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Мария Алехина Pussy Riot

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