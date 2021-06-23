Алехиной грозит арест за подготовку акции к годовщине начала войны

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Задержанной во вторник в Москве участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит административный арест за подготовку провокационной акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Алехину задержали за якобы планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ, а также нарушение условий домашнего ареста. Остальные ей якобы помогали. При задержании, утверждают полицейские, молодые люди отказались проследовать в полицейскую машину. В отношении всех составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Алехиной Ольга Карлова.

Наказание по данному обвинению предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

По словам адвоката, Алехина не признаёт вину, утверждая, что никаких акций не планировалось, а из дома она вышла, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Во вторник в Москве были задержаны четыре участника группы Pussy Riot, в том числе Александр Софеев, которого задержали за распитие спиртных напитков на улице, и Анна Кузьминых.

Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Алехина находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.