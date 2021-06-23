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Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток участнице Pussy Riot Марии Алехиной за неповиновение полицейскому.

"Мария Алехина признана виновной по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника) и назначил ей административный арест сроком на 15 суток", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Карлова в среду.

Адвокат уточнила, что в ходе заседания Алехина заявляла судье отвод, мотивируя это тем, что суд не беспристрастен и имеет обвинительный уклон, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Карлова отметила, что решение суда будет обжаловано.

Также Кунцевский суд арестовал на 15 суток подругу Алехиной – главу столичного отделения "Другой России Э. В. Лимонова" Ольгу Шалину.

Карлова ранее рассказала агентству, что "Алёхину задержали за якобы планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала ВОВ, а также нарушение условий домашнего ареста". По словам адвоката, Алёхина не признаёт вину, утверждая, что никаких акций не планировалось, а из дома она вышла для проведения вакцинации от COVID-19.

Ранее в среду на 15 суток были арестованы еще трое других участников Pussy Riot. Люся Штейн и Анна Кузьминых также, как и Алехина, арестованы за неповиновение полицейскому. Александр Софеев за мелкое хулиганство.

Как сообщалось, накануне полиция задержала четверых участников Pussy Riot.

Мария Алехина Pussy Riot

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