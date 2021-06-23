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Две участницы Pussy Riot арестованы за неповиновение полицейскому

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Столичные суды назначили административные аресты участницам Pussy Riot Анне Кузьминых и муниципальному депутату Люсе (Людмиле) Штейн за неповиновение полицейскому.

"Анну Кузьминых Мещанский суд признал виновной по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника) и назначил ей административный арест сроком на 15 суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Уткин в среду.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Также Пресненский суд Москвы арестовал муниципального депутата, участницу Pussy Riot Люсю Штейн по аналогичному обвинению.

"Штейн назначен административный арест сроком на 15 суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Накануне, 22 июня, полиция задержала четверых участников Pussy Riot. Кроме Штейн и Кузьминых были задержаны Мария Алехина и Александр Софеев.

Ранее в среду Басманный суд Москвы арестовал Софеева на 15 суток за мелкое хулиганство, однако изначально ему вменялось распитие спиртных напитков на улице, но процедура медосвидетельствования не обнаружило у него алкогольного опьянения.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Pussy Riot Москва

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