Вакцина "КовиВак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве снова открыта запись на прививку вакциной от коронавируса "КовиВак", сообщает официальный сайт столичной мэрии.

"(Вакцина доступна) в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиник, нужно записываться заранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи.

Сделать прививку "КовиВаком" можно в пяти прививочных пунктах Москвы: Детские городские поликлиники № 99, № 94, № 143, № 7 и № 42.

18 июня столичный депздрав сообщал "Интерфаксу", что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы. 22 июня на сайте московской мэрии появилась информация, что вакцина "КовиВак" в Москве закончилась и ожидается поставка Минздравом новой партии.

В пятницу директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что центр планирует увеличить мощность производства противоковидных вакцин "КовиВак" до пяти раз в случае своевременной поставки необходимого дефицитного оборудования.

"Если приходит то оборудование, о котором мы говорим, и у нас будет успешное освоение, в чем мы, в общем, внутренне уверены, мы сможем увеличить нашу производительность почти на порядок, по крайней мере раз в пять, точно это будет понятно после того, как будет установлено и освоено", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Почему задерживаются поставки

По словам директора центра, поставка необходимых для расширения производства реакторов в данный момент задержана на 2-3 месяца. В случае своевременной поставки в соответствии с новыми сроками в июле оборудование может войти в производство в течение месяца.

"Мы ждем определенных приборов, так называемых реакторов, к сожалению, дефицит на них крайне велик, поэтому у нас уже перенос этого поступления на два или три месяца. Но в очередной раз нам подтвердили поступление в июле, если в июле мы их получаем, и у нас займет месяц еще на установку, еще какой-то период времени, может мы даже в пределах этого месяца уложимся, это освоение", - добавил Ишмухаметов.

Он также подчеркнул, что запланированные ранее объемы производства "Ковивака" до конца года будут выполнены.

"Да, те 7-10 доз по году, которые мы обещали, естественно, будут выполнены, мы в этом плане ни в коей мере не уходим от тех обещаний, которые давали", - сказал Ишмухаметов.

Ранее в четверг директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что на следующей неделе организация планирует выпустить около 300 тыс. доз вакцины. Он добавил, что нынешние мощности позволяют производить около 10 млн доз вакцины в год.