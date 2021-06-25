Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

Вакцина "КовиВак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве снова открыта запись на прививку вакциной от коронавируса "КовиВак", сообщает официальный сайт столичной мэрии.

"(Вакцина доступна) в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиник, нужно записываться заранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи.

Сделать прививку "КовиВаком" можно в пяти прививочных пунктах Москвы: Детские городские поликлиники № 99, № 94, № 143, № 7 и № 42.

18 июня столичный депздрав сообщал "Интерфаксу", что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы.

22 июня на сайте московской мэрии появилась информация, что вакцина "КовиВак" в Москве закончилась и ожидается поставка Минздравом новой партии.

В пятницу директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что центр планирует увеличить мощность производства противоковидных вакцин "КовиВак" до пяти раз в случае своевременной поставки необходимого дефицитного оборудования.

"Если приходит то оборудование, о котором мы говорим, и у нас будет успешное освоение, в чем мы, в общем, внутренне уверены, мы сможем увеличить нашу производительность почти на порядок, по крайней мере раз в пять, точно это будет понятно после того, как будет установлено и освоено", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Почему задерживаются поставки

По словам директора центра, поставка необходимых для расширения производства реакторов в данный момент задержана на 2-3 месяца. В случае своевременной поставки в соответствии с новыми сроками в июле оборудование может войти в производство в течение месяца.

"Мы ждем определенных приборов, так называемых реакторов, к сожалению, дефицит на них крайне велик, поэтому у нас уже перенос этого поступления на два или три месяца. Но в очередной раз нам подтвердили поступление в июле, если в июле мы их получаем, и у нас займет месяц еще на установку, еще какой-то период времени, может мы даже в пределах этого месяца уложимся, это освоение", - добавил Ишмухаметов.

Он также подчеркнул, что запланированные ранее объемы производства "Ковивака" до конца года будут выполнены.

"Да, те 7-10 доз по году, которые мы обещали, естественно, будут выполнены, мы в этом плане ни в коей мере не уходим от тех обещаний, которые давали", - сказал Ишмухаметов.

Ранее в четверг директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что на следующей неделе организация планирует выпустить около 300 тыс. доз вакцины. Он добавил, что нынешние мощности позволяют производить около 10 млн доз вакцины в год.

Москва КовиВак коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"
Пандемия коронавируса

Четвертые сутки подряд в Москве фиксируется рекорд смертности от COVID

Москвичей предупредили о дожде, грозе и граде в пятницу

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

Пассажир упал на рельсы станции "Зябликово" столичного метро

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары в Москве продлен на седьмые сутки

Пандемия коронавируса

Плановую госпитализацию в Москве не ограничат для перенесших COVID менее полугода назад

Жара в Москве отступит ко вторнику

Жара в Москве отступит ко вторнику

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Собянина призвали разрешить кормить туристов в кафе без QR-кодов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');