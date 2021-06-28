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В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 "КовиВак" закончилась в столице, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - говорится в сообщении.

25 июня сообщалось, что в Москве снова открыли запись на прививку вакциной от коронавируса "КовиВак". Новая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации. Привиться можно было в детских городских поликлиниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.

18 июня столичный депздрав сообщал "Интерфаксу", что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы.

Москва КовиВак коронавирус

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