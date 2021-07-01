Власти Москвы решили развивать спортивную инфраструктуру на набережных

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве в черте города запланировано развитие инфраструктуры для занятий спортом, сообщил на X Московском урбанистическом форуме главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и добавил, что тема спорта на набережных "играет одну из ключевых ролей".

Для примера он привел набережную в Лужниках.

"Мы этот формат планируем развивать, потому что, например, для меня способ борьбы с пандемией - только в инвестиции усилий в себя самих. То есть, мы все должны быть готовы заниматься своим здоровьем, бегать, бывать на свежем воздухе. Это лучшая защита. В этой части развитие водных пространств - гигантский ресурс для движения в этом направлении. Вся Москва сейчас погружена в тему трансформации в город здоровых спортивных людей. И я хочу, чтобы это стало сверхидеей Москвы как города будущего. Здоровье граждан - это успех экономики города", - заявил Кузнецов.

Ранее он говорил "Интерфаксу", что благодаря развитию прибрежных территорий и набережных появится пешеходный маршрут вдоль реки, пересекающий почти весь город.

В начале 2021 года заммэра Андрей Бочкарев сообщал, что в течение трех ближайших лет за счет города и инвесторов планируется провести масштабную реконструкцию и благоустройство прибрежных территорий Москвы-реки. В планах до конца 2023 года - благоустройство 120 км набережных в разных районах города. "Всего за счет средств города будут приведены в порядок и получат градостроительное развитие 26 набережных, однако объем работ, проводимых силами девелоперов также большой", - отметил тогда чиновник.