Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:23Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Власти Москвы решили развивать спортивную инфраструктуру на набережных

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве в черте города запланировано развитие инфраструктуры для занятий спортом, сообщил на X Московском урбанистическом форуме главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и добавил, что тема спорта на набережных "играет одну из ключевых ролей".

Для примера он привел набережную в Лужниках.

"Мы этот формат планируем развивать, потому что, например, для меня способ борьбы с пандемией - только в инвестиции усилий в себя самих. То есть, мы все должны быть готовы заниматься своим здоровьем, бегать, бывать на свежем воздухе. Это лучшая защита. В этой части развитие водных пространств - гигантский ресурс для движения в этом направлении. Вся Москва сейчас погружена в тему трансформации в город здоровых спортивных людей. И я хочу, чтобы это стало сверхидеей Москвы как города будущего. Здоровье граждан - это успех экономики города", - заявил Кузнецов.

Ранее он говорил "Интерфаксу", что благодаря развитию прибрежных территорий и набережных появится пешеходный маршрут вдоль реки, пересекающий почти весь город.

В начале 2021 года заммэра Андрей Бочкарев сообщал, что в течение трех ближайших лет за счет города и инвесторов планируется провести масштабную реконструкцию и благоустройство прибрежных территорий Москвы-реки. В планах до конца 2023 года - благоустройство 120 км набережных в разных районах города. "Всего за счет средств города будут приведены в порядок и получат градостроительное развитие 26 набережных, однако объем работ, проводимых силами девелоперов также большой", - отметил тогда чиновник.

Москва Москва-река Лужники Сергей Кузнецов Андрей Бочкарев

Новости по теме

Новости

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"
Пандемия коронавируса

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве
Пандемия коронавируса

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

COVID-заболеваемость в Москве за сутки выросла на 30%

В Москве началась ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт"

Пандемия коронавируса

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова до 7 октября

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');