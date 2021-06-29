Новый пешеходный мост свяжет Болотную и Крымскую набережные в Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходного моста через Водоотводной канал Москва-реки у памятника Петру I.

"Правительство Москвы утвердило проект строительства пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин", - сообщили в столичной мэрии во вторник.

Там отметили, что новый мост длиной 56,6 и шириной 8 метров в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные.

"Рядом с мостом на обеих набережных обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на Болотной набережной будет благоустроена пешеходная зона общей площадью порядка 0,3 гектара, уточнили мэрии.

"Ожидается, что новым пешеходным мостом будут пользоваться до 900 человек в час - работники расположенных на Балчуге организаций, а также многочисленные москвичи и туристы, посещающие этот район с целью отдыха и развлечений", - пояснили в пресс-службе.