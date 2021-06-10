Зону отдыха с бассейнами открыли в Москве у Северного речного вокзала

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пляжную зону отдыха с бассейнами на набережной Северного речного вокзала и осмотрел итоги благоустройства территории Национального теннисного центра имени Самаранча.

"Реконструировали всю эту достаточно большую площадь (теннисного центра), восстановили нормально теннисный корт, создали инфраструктуру, и рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами. Все это в комплексе - уже достаточно высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, прогулками, ресторанами, кафе. Считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха в Москве, наряду с ВДНХ, "Зарядьем", Лужниками", - сказал Собянин в ходе осмотра зоны отдыха.

По его словам, за год, прошедший с момента окончания реставрации Северного речного вокзала и благоустройства окружающего его парка, это место посетили уже более 1,5 млн человек. В круиз и речные прогулки от причалов вокзала отправились порядка 75 тыс. отдыхающих и туристов.

Собянин добавил, что позже планируется реорганизация территории Северного речного порта. По его словам, через несколько лет весь берег Канала им. Москвы станет большой зоной отдыха. "Есть такая сложная территория грузового Северного порта, где ведется разгрузка большого количества грузов, стоят краны, все это создает много неудобств для жителей. Попробуем его реорганизовать, возможно, сдвинуть дальше и продлить набережную", - сказал Собянин.

"Таким образом, вдоль Ленинградского шоссе вся территория Москвы-реки, водоканала будет уже реорганизована и сделана как единый комплекс, войдет в нашу программу реконструкции набережных Москвы-реки, будет огромное пространство - удобное, комфортное для москвичей. (...) Надо закончить еще центр тенниса, капитальное здание, которое должно быть рядом построено, чтобы это был один из лучших мировых центров тенниса", добавил мэр.

Шезлонги, фотобар и медкабинет

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что "пляжный комплекс с бассейнами, шезлонгами и зонтами для защиты от солнца, раздевалками, санузлами и душевыми, летней кухней и фитобаром обустроен в южной части набережной Северного речного вокзала".

"По площади - свыше 5 тыс. кв. м - эта пляжная зона является одной из самых больших в Москве. Пляж открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Одновременно здесь могут отдыхать порядка 350 человек", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что для отдыхающих открыты три бассейна скиммерного типа, оборудованные системой подогрева воды, температура которой не опускается ниже 26 градусов. В случае хорошей погоды это позволит продлить работу бассейнов на сентябрь и даже на октябрь. Глубина бассейнов - 1,5 м, 1 м и 0,75 м. Во всех бассейнах применяется современная система очистки, обеспечивающая круглосуточный дистанционный контроль состояния воды и дозирования активного кислорода, а также обеззараживание воды, санитарная очистка и контроль качества воды.

Кроме того, в раздевалках имеются ячейки для хранения личных вещей, санузлы и душевые. По периметру бассейнов установлены 60 шезлонгов и солнечных зонтов, восемь диванов-ракушек с откидным козырьком и 55 многоместных мягких ложа с балдахинами и подушками. Также работают фитобар и летняя кухня, в июле начнет работу ресторан "Речной".

"Безопасность посетителей обеспечивают две бригады спасателей. Имеется медицинский кабинет, где при необходимости окажут первую помощь. В условиях пандемии COVID-19 несколько раз в день осуществляется дезинфекция поверхностей (шезлонгов, диванов, столов и пр.). С 23 мая 2021 года пляжная зона Северного речного вокзала работала в тестовом режиме - за это время ее посетили свыше 6 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.