Число летних веранд в Москве выросло на 25%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Количество летних веранд в Москве увеличилось по сравнению с прошлогодним сезоном примерно на 25%, заполняемость их высокая, сообщил начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский.

"На 1 июля в городе работает 1 879 летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году", - сказал Овчинский журналистам.

Он добавил, что по итогам летнего сезона количество веранд, как ожидается, вырастет еще на 10%-15%.

Овчинский добавил, что заполняемость летних веранд даже в настоящее время, когда в городе действует ряд ограничений, связанных с заболеваемостью COVID-19, высокая.

"Заполняемость веранд составляет в среднем около 85% в пиковые часы", - сказал глава инспекции.

В связи с осложнением ситуации с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно только для граждан, полностью прошедших вакцинацию, что должно подтверждаться QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

24 июня вышел указ Собянина, который разрешил сезонным летним кафе в Москве работать без QR-кода до 12 июля.