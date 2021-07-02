Заммэра Бирюков заявил об инженерной революции в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Москва за последнее десятилетие совершила "инженерную революцию", что позволило городу создать резервные мощности по всем элементам ресурсосбережения, заявил на Московском урбанистическом форуме заммэра столицы Петр Бирюков.

"Наша инженерия в среднем за год обновляется на 2,4%", - отметил он.

По его оценке, в столице созданы двойные резервы по воде и теплу, 30-процентные - по энерго- и газоснабжению.

Заммэра отдельно отметил снижение газопотребления в Москве, напомнив, что когда-то в городе опасались, что 30 млрд кубометров газа в год будет мало и придется потреблять 45 млрд кубометров.

"Мы достигли экономии газоснабжения за прошедшие 10 лет, доведя потребление газа на уровень 30% меньше, чем было в 2010 году, - подчеркнул он. - Сегодня мы говорим, что Москва, прирастая на 70-80 кв метров площадей, потребляет газа гораздо меньше. Еще раз подчеркиваю - на 30%".

Такого результата удалось добиться благодаря внедрению новых технологий и модернизации газовых сетей, объяснил Бирюков.

По оценке "Мосгаза", за последние 10 лет процент износа газовых сетей в столице снизился с 36,8 до 27,9%, газорегуляторных пунктов с 98 до 53%.