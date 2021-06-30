Заммэра заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Трудовые мигранты нужны в городском хозяйстве, они работают в основном в учреждении "Жилищник" - дворниками, сантехниками и садовниками, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить. Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

По его словам, в том числе с помощью мигрантов город в прошлом году смог подготовить все жилищное хозяйство к зиме за два месяца вместо положенных четырех.

"Они (мигранты - ИФ) и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор. Словом, создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях", - подчеркнул заммэра.

Он напомнил, что в ЖКХ Москвы занято около 500 тыс. человек.

"В крупных компаниях, таких как ГБУ "Автомобильные дороги", "Гормост", "Мосгаз", "МОЭК", "ОЭК", "Москоллектор", трудятся россияне, жители разных регионов страны", - добавил Бирюков.