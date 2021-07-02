Бирюков заявил, что расходы на благоустройство Москвы окупаются за 1,5 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Затраты на благоустройство столичных улиц и парковых территорий быстро окупаются, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме в пятницу.

"Все, что город вкладывает, ровно в течение полутора лет оборачивается в виде налоговых поступлений для казны", - сказал Бирюков.

Он пояснил, за счет чего в городской бюджет возвращаются вложенные в благоустройство средства.

"Наши рестораны являются красивыми, ухоженными, и посетители идут туда с величайшим удовольствием. Магазины работают с величайшей прибылью, потому что идут посетители. Музеи посещают, потому что удобно ходить и гулять", - подчеркнул заммэра.

Бирюков напомнил, что в 2010 году в Москве была только одна благоустроенная пешеходная улица – Арбат, за 11 лет в порядок было приведено более 420 улиц Москвы.

"Все, что Москва вкладывает, это возвращается и окупается", - добавил он.