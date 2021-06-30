Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Недавние мощные ливни стали стресс-тестом для Москвы, заявил "Российской газете" заммэра города Петр Бирюков.

Он обратил внимание, что в других регионах для ликвидации последствий ливней привлекали МЧС и военных, тогда как в Москве водосточная сеть приняла весь объем выпавших осадков, а затем городские службы в считаные часы полностью устранили все заторы и подтопления.

"В понедельник за полтора часа на Москву выпало более 60 мм осадков, 80% месячной нормы июня", - сказал заммэра. По его словам, в этот день вода в Лихоборке поднялась до 1,5 метра при нормальной глубине в 0,5 метра, "река Таракановка поднялась в шесть раз, Нищенка - в десять раз", Яуза - втрое, до 2,95 метра.

Бирюков напомнил, что любая ливневая система устроена таким образом, что вода сначала собирается на поверхности, а потом через водоприемники отводится в большие подземные коллекторы. Чем больше интенсивность дождя, тем больше времени требуется на отвод воды.

По его словам, в городе постоянно идет работа по модернизации всех инженерных сетей.

"Например, пять лет назад в городе было около 2500 мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 мм воды. Сейчас они практически все ликвидированы. Осталось мест 50, мы с ними работаем", - уточнил Бирюков.

Он добавил, что за пять лет проложено 360 км подземных коммуникаций и ливневых стоков.

Шквалистый ветер повалил в Москве около 300 деревьев, повреждения получили почти 90 автомобилей, пострадали три человека. Ливень привел к подтоплению дорог, нарушил движение трамваев, автобусов, электробусов, привел к сбоям на двух линиях метро, МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД.