Мосгорсуд оставил в СИЗО Виктора Батурина

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Виктора Батурина - бывшего вице-президента компании "Интеко" и брата вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

2 июля Басманный суд арестовал Батурина до 1 сентября по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его защита обжаловала это постановление.

Защита в суде апелляционной инстанции настаивала, что нет основанийдля избрания бизнесмену такой строгой меры пресечения, как арест, не имеется.

Дело на Батурина возбудили по заявлению его сестры, говорил источник "Интерфакса". Представитель Батуриной Геннадий Теребков тогда подтвердил, что она подавала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношение нее, но о возбуждении дела он узнал из СМИ.

По данным СМИ, Елена Батурина посчитала поддельными документы, представленные Батуриным в суд по урегулированию спора о его доле в "Интеко" и компенсации за нее.

Ранее Батурин дважды был осужден по делам о мошенничестве.

Батурин занимал различные должности в госорганах, владел примерно половиной акций компании "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями "Интеко".

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет, реализует различные девелоперские проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону. Елена Батурина в 2011 году продала компанию.