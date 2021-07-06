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Первых подростков-добровольцев в Москве вакцинировали от COVID

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Первые 11 подростков, принимающих участие в исследованиях вакцины против COVID-19 "Спутник V" в столице, получили компонент препарата, осложнений у них не фиксируют, сказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"Сегодня утром они (дети, участвующие в исследовании - ИФ) получили первую дозу вакцины. Я буквально 20 минут назад пришел из этого отделения, все себя чувствуют хорошо, никаких осложнений - ни местных, ни тем более общих реакций - нет", - сказал Османов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Османов отметил, что до введения вакцины дети прошли отбор, который включал в себя изучение их медицинской документации и ряд обследований состояния здоровья.

На сегодняшний день в больнице имени Башляевой первый компонент вакцины от COVID-19 получило 11 подростков, всего здесь планируют привить 50 человек. А общее число участников исследования на базе двух детских больниц в Москве равняется 100.

По словам Османова, прошедшие вакцинацию дети будут в течение двух суток находиться под наблюдением врачей, после этого их выпишут. Через три недели они вернутся в медицинское учреждение, чтобы получить второй компонент вакцины. В промежуток между вводом двух компонентов их состояние также будут отслеживать. Этот процесс продолжится в течение следующего года.

Как сообщалось, клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет началось в Москве на этой неделе. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений - больниц имени Башляевой и Морозовской.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН. Клинические исследования применения вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках от 15 до 17 лет могут начаться в ближайшее время после завершения исследований на взрослых, заявлял генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Исмаил Османов Москва Коронавирус

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