Исследование вакцины "Спутник V" для подростков началось в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В столице стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции для подростков, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц - Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой", - сказала заммэра.

Она отметила, что уже набрано сто человек для участия в испытаниях, они уже проходят медицинское обследование, в которое входит ПЦР-тест.

Уточняется, что исследование продлится год с момента старта, вакцинация будет проводиться препаратом "Спутник V", но в меньшей, чем для взрослых, дозировке. Все подростки в период вакцинации будут находиться под постоянным наблюдением врачей, а после введения первого и второго компонентов пройдут обследования в изолированных боксах московских стационаров.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V".

В свою очередь в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что набор добровольцев на третью фазу исследования вакцины "Спутник V" на добровольцах начнется в конце лета. "Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года", - сообщили в штабе журналистам.

Уточняется, что по результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используются четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН. Клинические исследования применения вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках от 15 до 17 лет могут начаться в ближайшее время после завершения исследований на взрослых, заявлял генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.