Ученый сочла, что COVID-вакцинация подростков становится актуальной

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вакцинация подростков от коронавируса приобретает актуальность в связи с ростом заболеваемости в этой возрастной группе, сообщила представитель Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Сусанна Харит журналистам в Петербурге в среду.

Доктор медицинских наук отметила, что в возрасте 15-17 лет у человека может проявиться такой же иммунный ответ на меньшую дозу вакцины, как у более старших на большую дозу, в связи с чем необходимы поэтапные клинические исследования вакцины от коронавируса на возрастных группах от старших к младшим.

"Сейчас очень актуальны подростки, потому что начали болеть подростки. (...) Дети болеют, к сожалению, как раз с этого подросткового возраста, может быть легко поначалу, но могут (иметь) серьезные осложнения впоследствии", - сказала заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Центра.

Ранее сообщалось, что власти некоторых стран разрешили прививать подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer. Харит пояснила, что разработчики этой вакцины раньше начали клинические исследования для подростков 12-15 лет. Другие вакцины, включая российские, пока не завершили этот этап, и Россия в целом держится в общем тренде. "Нельзя сказать, что мы запаздываем", - считает она.

По словам заведующей научно-исследовательским отделом капельных инфекций ДНКЦИБ ФМБА, доктора медицинских наук Ирины Бабаченко, в России пока не удается справиться с ростом заболеваемости и достаточно высоким уровнем летальности от коронавируса, и легко относиться к детской заболеваемости неправильно.

"Хотя поначалу мы говорили о легком течении (коронавируса среди детей), и сейчас тоже у них реже бывают тяжелые формы заболевания, они реже требуют ИВЛ в остром периоде заболевания, но мы в то же время видим, что количество заболевших детей по мере общего роста заболеваемости тоже растет. Более того, мы встречаемся с последствиями, и этих последствий мы стали видеть больше, и это может развиваться у детей, даже если они переносили легкую и бессимптомную форму заболевания", - сказала она.

Бабаченко упомянула о мультисистемном воспалительном синдроме, который был описан как за рубежом, так и в России. Его можно наблюдать в том числе у детей, которые не знали, что переболели коронавирусом, и в семьях которых не было случаев COVID-19.

"Но когда мы видим тяжелую реакцию воспалительную, с развитием высокой лихорадки, с развитием сыпи, каких-то других множественных поражений внутренних органов, и очень яркую реакцию крови, биохимических показателей, говорящих о тяжелом воспалении, мы смотрим антитела. Очень часто у детей ПЦР-тест отрицательный - болел когда-то давно, об этом не знает, есть антитела. (...) Во всех регионах педиатры с этим сталкиваются", - сказала она.

Бабаченко добавила, что синдром поддается лечению, но опасен не только сам по себе, так как его последствия не изучены.