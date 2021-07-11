Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Прививочный пункт в Гостином дворе Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве преодолели пиковые значения заболеваемости COVID-19, началась стабилизация, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что цифры снижения заболеваемости "сами по себе" мало что говорят, поскольку количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 большое: около 1,7 тысячи в день. Они поступают в больницы города.

Накануне в Москве зафиксировали более 5,6 тысяч случаев заболевания COVID-19, это на 14% меньше, чем днем ранее.

Собянин также отметил, что пандемия не повлияла на городские проекты в текущем году.

"Мы в этом году никаких планов отменять не стали, и даже притормаживать не стали", - сказал мэр.

Он добавил, что в текущем году реализовывались крупные городские стройки, продолжалось строительство метрополитена, дорог, не останавливалась программа реновации. Также внимание было уделено благоустройству города.

"Понятно, что это, может, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но, все равно, достаточно масштабно", - подчеркнул Собянин.