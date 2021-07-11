В России за сутки выявили еще 25 033 случая заражения коронавирусом

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 033 случая, умерли за сутки 749 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Наибольшее количество умерших в Москве - 110, в Санкт-Петербурге - 103. По выздоровлении были выписаны 17 382 человека.

В Москве выявили 5 410 новых случаев COVID-19, 6 835 пациентов выздоровели. В Московской области - 2 511 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 2 007.

Еще 525 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 430 - в Воронежской области, 425 - в Свердловской области, 408 - в Красноярском крае, 368 - в Крыму, 361 - в Иркутской области, 357 - в Пермском крае, 336 - в Хабаровском крае, по 330 - в Брянской, Омской областях, 329 - в Забайкальском крае, 316 - в Ростовской области, 289 - в Коми, 281 - в Самарской области. Еще 275 случае выявлены в Бурятии, 273 - в Оренбургской области, 263 - в Челябинской области, по 259 - в Мурманской и Волгоградской областях, 256 - в Тверской области, 253 - в Приморском крае, 250 - в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 783 тыс. 333 случая коронавирусной инфекции, 143 002 умерших и 5 млн 200 тыс. 219 выписанных.