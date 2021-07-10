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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 14% после роста накануне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали 5 694 случая заболевания коронавирусом - это на 14% меньше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

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Накануне сообщалось о 6 643 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 949 человек меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 108 человек. С начала пандемии скончались 23 538 москвичей. Таким образом, в субботу не было достигнуто максимальное значение этого показателя, но смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Выздоровели за сутки 7 035 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 221 тыс. 766 человек.

Накануне сообщалось о 7 231 выписанном и 102 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 июля составляет 1 млн 423 тыс. 828.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.

Хроника коронавируса. Июль.

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