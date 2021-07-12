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В Москве возобновили прием заявок на субсидии для предпринимателей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Заявочную кампанию на предоставление ряда субсидий для предпринимателей возобновили в Москве из-за высокого запроса, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей", - привели слова Сергуниной на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что с 15 июля по 31 августа заявки принимают от организаций, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников. С 12 июля по 6 августа московские предприниматели смогут запросить возмещение расходов на участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды и на работу с маркетплейсами. Кроме того, заявить о необходимости компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплатить коммунальные услуги, роялти и паушальный взнос смогут в эти сроки организации, работающие по франшизе.

Ранее в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий для экспортеров и на создание нового продукта. Подать документы можно до 12 августа и 1 сентября соответственно.

В общей сложности московскому бизнесу доступно 17 субсидий и грантов. По итогам прошлого года самыми востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, на экспорт.

Москва

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