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Москва выделит бизнесу дополнительно 500 млн рублей господдержки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы в связи со введением нерабочих дней решила продлить до 15 ноября прием заявок на выдачу субсидий для предпринимателей, сообщил руководитель департамента предпринимательства города Алексей Фурсин.

Он добавил, что, по поручению мэра Сергея Собянина, на программу будут выделены дополнительно 500 млн рублей.

"Мы по поручению Сергей Семеновича увеличиваем сейчас объем именно на "человекоемкие" бизнесы (...) на сумму порядка 500 млн (рублей - ИФ) в рамках текущего финансирования департамента", - сказал чиновник и уточнил, что речь идет об общепите, спортивных, образовательных и досуговых учреждениях.

Ранее предполагалось, что программа по выдаче субсидий должна была завершиться 31 октября.

Москва Алексей Фурсин коронавирус Сергей Собянин

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