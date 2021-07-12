Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии в Москве в 2021 году будут праздновать Курбан-байрам онлайн, мечети города будут закрыты для прихожан, решил Совет улемов Духовного управления мусульман России.

"Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи", - сообщил сайт муфтията.

Региональные духовные управления мусульман, входящие в состав ДУМ, сами будут принимать решение о порядке проведения праздничной молитвы с учетом эпидемиологической ситуации на местах, говорится в сообщении.

В 2021 году Курбан-байрам будут отмечать 20 июля.

В 2020 году из-за коронавируса прихожане мечетей Москвы также не были допущены к коллективным молитвам.