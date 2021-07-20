Мусульмане начинают праздновать Курбан-байрам с соблюдением ограничений из-за COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мусульмане по всему миру в ночь на вторник начинают отмечать праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам - по тюркской традиции), а эксперты призывают верующих воздержаться от больших скоплений людей и следовать правилам по борьбе с COVID-19.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца исламского лунного календаря и завершает собой хадж - ежегодное паломничество мусульман в Мекку. Накануне торжества участники хаджа восходят на гору Арафат, а в День жертвоприношения совершают символическое побивание дьявола камнями и обход вокруг Каабы.

Между тем на этот раз в связи с угрозой коронавируса торжества по случаю Курбан-байрама второй год подряд сильно отличаются от прежних количеством участников. Так, в хадже принимают участие лишь около 60 тыс. мусульман, что, с одной стороны, существенно больше, чем год назад, когда к паломничеству допустили всего около 1 тыс. человек, но, с другой стороны, намного меньше, чем было до пандемии, когда Саудовская Аравия принимала в эти дни около 2-2,5 млн паломников.

О празднике

Ид-аль-Адха празднуют четыре дня. В этот праздник мусульмане приносят в жертву скот, а именно овец, коз, коров или верблюдов в память о готовности пророка Ибрахима пожертвовать своим сыном Исмаилом по велению Аллаха. В это время мусульмане дарят друг другу подарки, а также делят еду с семьей, друзьями и бедными людьми. Мясо принесенного в жертву животного обычно делят на три части - одна часть предназначена для семьи, вторая - для родственников, и третью отдают нуждающимся. Мусульмане также делают пожертвования в благотворительные организации.

Ид-аль-Адха в ОАЭ

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти ОАЭ, как сообщает газета Khaleej Times, призывают жителей отмечать праздник с соблюдением всех мер безопасности. В частности, необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, а также сделать ПЦР-тест перед тем, как пойти в гости к родственникам, особенно к пожилым людям или лицам с хроническими заболеваниями. Более того, власти ОАЭ рекомендуют избегать рукопожатий и объятий. Делать традиционные пожертвования советуют с помощью электронных переводов.

Власти ОАЭ подчеркнули необходимость ограничить празднование до членов одной семьи, которые живут в одном помещении. Они рекомендовали провести дни Ид-аль-Адха с близкими родственниками. Мечети в ОАЭ примут верующих при строгих коронавирусных ограничениях. Так, проповеди будут проходить не дольше 15 минут, прихожанам запретят совершать традиционные рукопожатия или обниматься после молитв. Более того, запрещены собрания вне священных мест. Издание Arab News в свою очередь сообщает, что многие жители Саудовской Аравии обычно отмечают Ид-аль-Адха за пределами страны. Большинство предпочитает провести дни праздника в ОАЭ. Однако в этом году МВД опубликовало запрет на путешествия в три страны, в том числе в ОАЭ. В турагентствах страны в свою очередь указали, что не хуже отметить праздник жертвоприношения можно и в Саудовской Аравии.

"То, что люди ищут, например, в Дубае, предоставляют и тут, в Королевстве. Здесь очень много разных развлечений, в том числе круглосуточные кинотеатры, походы и кемпинги, круизы, путешествия на лодках, концерты и сафари", - заявили в турагентстве.

Ид-аль-Адха в Египте

В Египте верующим также напомнили о необходимости соблюдать ограничения. По данным региональных СМИ, премьер страны Мустафа Мадбули заверил, что празднование Ид-аль-Адха пройдет в соответствии с коронавирусными ограничениями. Министр Египта по вопросам пожертвований Мохаммад Мохтар Гомаа объявил, что на пятничных молитвах в мечетях все присутствующие должны быть в масках. Во время богослужений семь минут отведут на такбиры - возвеличивания Аллаха, около 10 минут - на проповеди.

Ид-аль-Адха в Индонезии

Власти Индонезии в свою очередь полностью запретили любые празднования, имеющие отношение к Ид-аль-Адха. Такое решения приняли из-за высоких темпов распространения в стране коронавируса. В министерстве по религиозным делам объявили, что вводят запрет на массовые молитвы в местах отправления культа. Власти также призывают жителей к строгому соблюдению медицинских протоколов при забое животных. Отмечается, что лучше положиться на государственные скотобойни, которые будут распределять мясо по домам. Глава национальной группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмитое заявил, что новые правила особо строго будут применяться на островах Бали и Ява. Он также посоветовал населению избегать массовых скоплений людей.

Раннее сообщалось, что мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан из-за пандемии. Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.