Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В четверг утром во всех российских мечетях пройдут праздничные намазы по случаю Ураза-байрама, который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Между тем угроза заражения коронавирусом второй год подряд вносит коррективы в традиционное празднование этого дня. Так, в Москве намазы, как и в прошлом году, будут совершаться в отсутствие прихожан из-за действующих ограничительных мер. За праздничной молитвой мусульмане смогут наблюдать по трансляции.

Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день рамадана, мусульмане по традиции убирали помещения, запасались подарками и готовили угощение к праздничному столу.