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Повышенные концентрации приземного озона отмечены в Москве из-за жары

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные метеорологические условия I степени, затрудняющие рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сохраняются в Москве с 7 июля, сообщается на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".

"В городе наблюдаются весьма характерные для антициклона метеоусловия: солнечная погода, сильная жара, отсутствие осадков (особенно в ночные часы с учетом выхолаживания при безоблачном небе)", - говорится в сообщении.

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По данным на 12:00 среды, максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, за исключением приземного озона на восьми автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) - до 1,5 ПДКм.р (максимальной разовой предельной допустимой концентрации).

По информации учреждения, повышенные концентрации озона отмечаются из-за жаркой и солнечной погоды. Порог запаха и безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный ВОЗ, не превышен, отмечается на сайте.

Озон в приземном слое атмосферы относится к веществам первого класса опасности, то есть может нести угрозу для здоровья человека, считают эксперты. Лучший способ избежать его воздействия - ограничить пребывание на улице в дневную жару

По информации Мосэкомониторинга, с 18:00 среды до 11:00 четверга в Москве ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания в атмосфере, возможен рост концентраций загрязняющих веществ.

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В учреждении подчеркивают, что контролируют выбросы промышленных предприятий города. "Системами локального экологического мониторинга оснащены 54 промышленных предприятия города Москвы: 51 предприятие теплоэнергетического комплекса, два мусоросжигательных завода и одно нефтеперерабатывающее предприятие", - отмечается в сообщении.

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве сохраняется восьмой день подряд. "Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов", - говорится в предупреждении Гидрометцентра России, которое продлено до 21:00 четверга.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в столице с 7 июля.

По прогнозу синоптиков, сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 31-33 градуса сохранится в столичном регионе до пятницы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели.

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