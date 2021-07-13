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Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели

Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе жара будет ослабевать медленно, до конца этой недели днем будет не ниже 30 градусов, а в следующий понедельник - 27-29 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальная жара в Москве

Он отметил, что "слово "похолодание" не подходит к данной ситуации", так как норма будет превышена всего на 5 градусов, а не 9...10.

Ученый призвал не ждать после спада жары резкой смены погоды в виде обильных осадков. Однако уже с ближайшего четверга в Москве "начнут появляться облака, облачность, возможны дожди и грозы.

Он предупредил о так называемых "сухих грозах, что не типично для Москвы, а более характерно для региона Кавказа": "Будет греметь гром, молнии сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 миллиметров, либо вообще его не будет, капли не будут долетать до земли, будут растворяться".

Для 13 июля температурный рекорд для Москвы составляет 32,4 градуса, и во время пресс-конференции Вильфанда в городе было зафиксировано значение в 32,1 градуса. Если температура в городе вырастет, в столице будет зафиксирован новый суточный температурный рекорд.

"Не так уж важно, побит рекорд или нет. Важно, что это экстремальная характеристика. Это тепловой стресс (для организма)", - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентр.

Охлаждающая галерея

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Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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