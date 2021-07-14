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Синоптики не ждут в столичном регионе повторения ситуации 2010 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Столичному региону пока не грозит повторение ситуации 2010 года, когда из-за сильной жары вокруг Москвы горели торфяники, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С точки зрения погоды нам пока такая ситуация, какая была в 2010 году, не грозит", - сказал Леус на пресс-конференции в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он добавил, что установившаяся в столичном регионе жаркая погода повышает риск возникновения лесных пожаров, которые уже фиксируются в Красногорском районе, в Шатурском и Дмитровском районах.

"Пока МЧС удается достаточно быстро реагировать на эти ситуации, в 2019-2020 годах была проведена достаточно большая работа по проверке состояния лесов и болот в Московской области, работы по обводнению торфяников, работы по вывозу и уничтожению сухой поросли в лесах", - сказал Леус.

Он также призвал граждан не разводить огонь ни на своих участках, ни в лесу, чтобы не увеличивать риск возникновения пожароопасной ситуации.

Говоря о возможности смены погоды в столичном регионе, Леус сообщил, что "ближайшие дожди, которые мы с вами все заметим, следует ожидать в выходные".

"Третья декада этого месяца в центральной части европейской России, в том числе в Москве и Московской области, будет заметно более дождливая, чем первые две декады июля. В Москве, кстати, на сегодняшний момент выпало всего 3 мм осадков, за 15 дней, это около 4 % от месячной нормы", - сообщил представитель "Фобоса".

Ранее в среду спасатели призывали жителей Московской области воздержаться от посещения лесов и разведения костров в лесу и на торфяниках из-за высокой пожарной опасности.

"14 июля на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс", - говорилось в сообщении Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Аномальная жара в Москве

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Фобос Москва Михаил Леус

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