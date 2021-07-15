"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд

В четверг ожидается жара до 35 градусов

Отдых горожан на Борисовских прудах на юге Москвы Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный в Москве 7 июля, вновь продлен, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов. Сильная жара в дневные часы, 33-35 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 21:00 четверга.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд для 15 июля был установлен в 1951 году (33,2) и с большой долей вероятности может быть обновлен.

Нынешним летом в столице побито уже пять температурных максимумов дня: 13 июля, а также 21, 22, 23 и 27 июня. Шестой летний рекорд пока не состоялся. По уточненным данным, максимальная температура воздуха в столице в среду составила 34,1 градуса и повторила показатель 14 июля 1951 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели.