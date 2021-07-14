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Депздрав Москвы заверил, что не занижает данные о смертности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы публикует данные по смертности в городе за месяц по дате регистрации смерти, а не по дате летального исхода, данные никто не занижает, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте здравоохранения Москвы.

"Итоговые данные за месяц публикуются департаментом здравоохранения на основании данных Росстата РФ и ЗАГСа уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований. Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти. Таким образом, заключение о занижении данных не имеет под собой никаких оснований", - заявили чиновники.

Данные о смертности от COVID-19, которые от Москвы ежедневно получает сайт Стопкорнавирус.рф, включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз был установлен еще при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам быстро проведенных патологоанатомических исследований, добавили в Департменте.

Ранее в СМИ обратили внимание, что статистика оперштаба и Депздрава расходится более чем в два раза: по данным оперштаба, в июне в городе умерли 2 333 человека с COVID-19, а по данным департамента - 5 527 граждан.

В июне департмент тоже объяснял расхождение цифр тем, что оперштаб получает неокончательные данные по смертности.

Москва Депздрав коронавирус Росстат ЗАГС

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