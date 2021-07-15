Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30%

Этот показатель вновь превысил 5 тыс. человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более 5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это больше, чем накануне на 32%, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в столице выявили 5 237 инфицированных. Накануне сообщалось об обнаружении 3 966 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость в городе увеличилась на 1 271 случай или на 32%.

В течение двух предшествующих дней суточная заболеваемость в столице держалась на уровне менее 5 тыс.

За все время пандемии в Москве выявили 1 448 835 случаев коронавирусной инфекции.

Скончался в городе за сутки 101 пациент с коронавирусом. Суточная смертность в Москве снижается (накануне сообщалось о гибели 109 человек), однако она продолжает держаться на уровне более 100 человек в сутки.

Всего от COVID-19 в столице скончалось 24 068 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались в российской столице 7 855 человек. Накануне сообщалось об излечении 7 519 москвичей, таким образом, суточное число выздоровевших в городе увеличивается.

В общей сложности от COVID-19 вылечилось 1 266 216 жителей Москвы.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.