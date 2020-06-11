В мэрии объяснили разницу в данных по смертности от COVID-19 по России и Москве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Расхождения в данных по смертности от коронавируса по по Москве и по России связаны с методикой подсчетов, объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Мэрия передает на сайт федерального штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом стопкоронавирус.рф оперативные данные по смертям ежедневно, а расхождения связаны с перекодировкой по методическим рекомендациям Минздрава России, объяснили чиновники.

"Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз COVID установлен еще при жизни (U07.1), а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований (U07.2), проведенных в короткий срок. Итоговые данные за месяц публикуются департаментом здравоохранения на основании данных Росстата РФ и ЗАГСа уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований", - рассказал сотрудник департамента.

Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти.

Так, например, в мае по статистике столичного управления ЗАГС в городе скончалось 2757 человек, на сайт стопкоронавирус.рф были опубликованы данные лишь о 1895 смертей по этой причине. Разницу в 283 случаях объясняют тем, что при жизни диагноз коронавируса не был установлен, еще в 579 случаях расхождение объясняется "перекодировкой по методическим рекомендациям Минздрава РФ".

10 июня департамент сообщил, что в Москве в мае всего было зарегистрировано 15 713 смертей, это на 5 715 случаев больше, чем в мае 2019 года (9 998). От коронавируса как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек. В 5260 случаях коронавирус был назван основной или сопутствующей причины смерти, добавили чиновники.

Вечером того же дня руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны. Он высоко оценил уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.

Оперативный штаб Москвы сообщил 11 июня, что всего в городе 3138 человек умерли от коронавируса.