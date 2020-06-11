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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
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В мэрии объяснили разницу в данных по смертности от COVID-19 по России и Москве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Расхождения в данных по смертности от коронавируса по по Москве и по России связаны с методикой подсчетов, объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Пандемия коронавируса

Мэрия передает на сайт федерального штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом стопкоронавирус.рф оперативные данные по смертям ежедневно, а расхождения связаны с перекодировкой по методическим рекомендациям Минздрава России, объяснили чиновники.

"Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз COVID установлен еще при жизни (U07.1), а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований (U07.2), проведенных в короткий срок. Итоговые данные за месяц публикуются департаментом здравоохранения на основании данных Росстата РФ и ЗАГСа уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований", - рассказал сотрудник департамента.

Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти.

Так, например, в мае по статистике столичного управления ЗАГС в городе скончалось 2757 человек, на сайт стопкоронавирус.рф были опубликованы данные лишь о 1895 смертей по этой причине. Разницу в 283 случаях объясняют тем, что при жизни диагноз коронавируса не был установлен, еще в 579 случаях расхождение объясняется "перекодировкой по методическим рекомендациям Минздрава РФ".

10 июня департамент сообщил, что в Москве в мае всего было зарегистрировано 15 713 смертей, это на 5 715 случаев больше, чем в мае 2019 года (9 998). От коронавируса как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек. В 5260 случаях коронавирус был назван основной или сопутствующей причины смерти, добавили чиновники.

Вечером того же дня руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны. Он высоко оценил уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.

Оперативный штаб Москвы сообщил 11 июня, что всего в городе 3138 человек умерли от коронавируса.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Депздрав коронавирус

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